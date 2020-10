Chaves: Festival de Talentos em formato televisivo e transmitido online

O Pavilhão Municipal de Chaves recebeu, no passado dia 10 de outubro, a segunda Edição do Festival de Talentos, evento integrado no programa do Fórum Educação Inovação 2020, realizado em formato televisivo e transmitido online.

O evento contou com 18 participantes que tiveram a oportunidade de apresentar os seus talentos em modalidades como música, dança e teatro.

Com esta atividade pretendeu-se estimular as competências dos jovens alunos de 2.º e 3.º ciclos de ensino secundário regular e profissional, permitindo assim o reconhecimento das suas potencialidades. O espetáculo surpreendeu pelas excelentes interpretações dos concorrentes. Contou ainda com o valioso testemunho, de uma jovem flaviense muito talentosa, Margarida Carvalho, e bailarina na Companhia Quorum Ballet, no sentido de motivar todos aqueles que pretendem ser artistas mais tarde.

Todos os participantes receberam um certificado de participação, uma medalha alusiva ao evento e um voucher das Termas & Spa de Chaves, entregues pela vereadora do município, Paula Chaves.

Projeto dinamizado pelas Equipas do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo: Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.