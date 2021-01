Chaves: em tempo de Reis “Vamos contar as Janeiras”

Os eventos culturais retomam, em 2021, o formato Online, com o “Contar das Janeiras”, nos dias 06, 08 e 10 de janeiro, espetáculos transmitidos através do Facebook do município, pelas 19h45.



O Município de Chaves, em colaboração com o Teatro Experimental Flaviense torna possível levar ao conforto da casa de todos os flavienses a tradição dos Reis, que se vê agora renovada com a

transmissão online de três contos – uma história em tempos invulgares.



“Vamos Contar as Janeiras” é um projeto que integra teatro e música tradicional, com a participação de artistas locais.