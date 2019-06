Chaves em Festa para comemorar o dia do Município

O Município prepara-se para comemorar o seu feriado municipal, lembrando uma data importante da sua história, quando a 8 de Julho de 1912 a cidade de Chaves foi palco de uma das mais importantes batalhas pela consolidação da República e derrota definitiva da Monarquia.

Este ano, o programa municipal contempla dia 4 de julho (quinta-feira) a atuação da Orquestra Infantil da Acafemia de Artes de Chaves. Dia 05 de julho (sexta-feira) a cidade recebe os DAMA, em concerto. No dia 06 (sábado), sobe ao palco a conceituada fadista Marisa e no dia 07 (domingo) a jovem fadista natural de Boticas, Andreia Rio e a banda lisboeta The Happy Mess.

No dia 08 – Dia da Cidade e do Município – as cerimónias iniciam com o hastear da bandeira nacional, pelas 09h30, na Praça de Camões, seguindo-se a já habitual cerimónia de condecorações municipais. À noite, pelas 21h00, atuarão as bandas de Outeiro Seco e Torre de Ervededo, seguindo-se, pelas 22h30, a atuação do conhecido gaiteiro de Pontevedra Oscar Ibañez & Tribo. As festas encerram com um espetáculo de fogo-de-artifício junto à Ponte de S. Roque.