Chaves: detido por cultivo de estupefacientes e posse de arma proibida

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, no dia 9 de outubro, deteve um homem de 31 anos pelo cultivo de estupefacientes e posse de arma proibida, no concelho de Chaves.

No decurso de uma investigação que decorria há uma semana, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária, que culminou na detenção do suspeito e na apreensão do seguinte material: Uma arma modificada; 12 munições calibre 12; 11 plantas de canábis.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Chaves, onde lhe foram decretadas apresentações semanais em posto policial da área de residência, proibição de contactos com consumidores e traficantes de estupefacientes e proibição de frequentar locais conotados com o consumo e tráfico de drogas.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Chaves e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).