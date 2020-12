Chaves: “Corrida de Barcas – Rio Tâmega” foi a vencedora do Orçamento Participativo

“Corrida de Barcas – Rio Tâmega” foi a proposta vencedora do Orçamento Participativo Chaves (OP) 2020, com 51,5% dos votos. Em segundo lugar ficou a proposta “Festa Gastronómica Flaviense” com 25,1% das votações e em terceiro lugar ambas as propostas com 8,9% dos votos o “Trilho do Corgo na freguesia de Faiões – Criação, promoção e homologação” e “Rede de Miradouros Valorização do

património paisagístico e histórico-cultural do concelho de

Chaves”.

Apresentada por Marco André Teixeira Chaves prevê, tal como o título refere, uma Corrida de Barcas no Rio Tâmega, e tem como objetivo “dar a conhecer as barcas chatas e a sua tradição, dar dinâmica e vida ao rio, às suas margens, promovendo ao mesmo tempo a prática do exercício físico e o bem-estar dos participantes”.

A edição deste ano do OP de Chaves contou com uma elevada votação online, sendo que 93,6% das votações foram efetuadas através da plataforma op.chaves.pt.

O ato de abertura da urna e contagem dos votos presenciais teve lugar no passado dia 10 de dezembro, em reunião do Conselho do Orçamento Participativo.

Durante a fase de votação, que decorreu de 09 de novembro a 09 de dezembro, foram sufragadas pelos cidadãos sete propostas da Componente Promoção e Dinamização – Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo.