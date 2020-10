Chaves conta com plano de vacinação local contra a Gripe Sazonal

Estratégia conjunta de vacinação contra a Gripe Sazonal passa por vacinação nas freguesias no período de 19 a 25 de outubro

O Município de Chaves, em cooperação com o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso e a Associação de Freguesias do concelho, apresentou ontem, dia 13 de outubro, o Plano de Vacinação contra a gripe sazonal, elaborado em contexto de excecionalidade face à atual situação pandémica.

De 19 a 25 de outubro, as Juntas de Freguesia irão funcionar como postos de vacinação contra a gripe sazonal. A estratégia definida para mitigar o risco de contágio passa por tentar evitar aglomerados nos Centros de Saúde locais e administrar de forma gratuita e mais acessível a vacina, que se destina a pessoas com mais de 65 anos ou com doenças do foro cardíaco, hepático, oncológico ou metabólico, considerados doentes de risco.

O plano de vacinação irá levar as equipas de saúde às freguesias do concelho, para dar resposta direta às necessidades locais, com circuitos e horários definidos. Para o autarca flaviense, Nuno Vaz, “trata-se de um processo estruturado numa lógica de proximidade, onde a cooperação institucional permite dar uma resposta mais eficaz, no sentido de usar os recursos existentes. Pretende-se que as pessoas sejam vacinadas e que o sejam em segurança, através da adoção de soluções excecionais em contextos excecionais”.

De referir também que os cidadãos que residem nas áreas urbanas – Madalena e Samaiões, Santa Cruz Trindade/Sanjurge e Santa Maria Maior – poderão deslocar-se aos Centros de Saúde durante a semana, onde a vacinação decorrerá em tendas localizadas no espaço exterior dos mesmos, a funcionar das 09h00 às 15h00. Durante o fim de semana de 24 e 25 de outubro, os Centros de Saúde estarão abertos, das 9h00 às 17h00.

A vacina para os grupos de risco é gratuita, embora também possa ser administrada a quem tiver prescrição médica para o efeito. A primeira fase de vacinação já arrancou nas IPSS’S, profissionais de saúde e grávidas, a restante população poderá fazê-lo a partir de dia 19 (segunda-feira).Recorde-se que a gripe é uma doença transmissível que pode evoluir com complicações e que pode ser prevenida ou atenuada através da vacinação.