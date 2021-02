Chaves conta com novo Espaço do Cidadão na freguesia de Santa Maria Maior

Foi assinalado hoje a abertura do terceiro Espaço Cidadão em Chaves, localizado na sede da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Edifício Maria Rita), um ponto de atendimento, que num único balcão, reúne serviços de diferentes entidades.

Para além do Espaço da Madalena e Vidago, encontra-se já a funcionar o balcão de Santa Maria Maior, numa parceria entre a Junta de Freguesia, a Agência para a Modernização Administrativa – AMA e o Município de Chaves.

Para o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, “existe agora uma panóplia de serviços descentralizados que podem ser acedidos através das plataformas digitais que permitem aproximar ainda mais a administração central aos cidadãos, no sentido de dar uma resposta mais célere às necessidades da população.”

Por sua vez, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Hugo Silva, destaca o momento como “muito importante tendo em conta a limitação existente no acesso aos serviços públicos em tempo de pandemia. Esta parceria tornou-se realidade para benefício de toda a população flaviense que terá agora ao seu dispor a possibilidade de acesso mais rápido, assim como redução no tempo de espera”.

Neste Espaço do Cidadão, os flavienses poderão ter acesso a inúmeros serviços da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviços de interesse público. Entre muitos, aqui será possível proceder a queixas e denúncias, com respetivo encaminhamento, renovação ou substituição da Carta de Condução obter comprovativos da entrega de IRS, alteração de morada e do arrendamento jovem, validação do E-fatura, ADSE Direta e tratar de assuntos relacionados com a Caixa Geral de Aposentações.

Tendo em conta a necessidade de grande parte da população privilegiar o atendimento físico, este balcão vai contemplar dois postos de trabalho e funcionará, preferencialmente, através de marcação prévia.

Encontra-se em funcionamento ininterrupto das 09h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, com os seguintes contactos: 276 331 541 e geral@jf-santamariamaiorchaves.pt