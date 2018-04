Chaves comemorou os 530 anos da impressão do primeiro livro em língua portuguesa

Chaves comemorou, na passada quinta-feira, os 530 anos do Sacramental, o primeiro livro impresso em língua portuguesa, em 18 de abril de 1488, no burgo flaviense.

Para assinalar a efeméride, o Município levou este importante incunábulo às escolas, para que os estudantes pudessem ter contacto com a obra e ficassem a conhecer a importância de Chaves, já no séc. XV, no contexto da história da imprensa em Portugal e, por consequência, na difusão cultural.

Para tal, foram realizadas palestras nos três Agrupamentos de Escolares do concelho – Fernão de Magalhães, Dr. Júlio Martins e Dr. António Granjo – a cargo de três escritores: José Barbosa Machado, Ernesto Salgado Areias e Manuel Araújo.

Para o Vice-presidente da Câmara, a publicação do primeiro livro em língua portuguesa em Chaves é um marco importante da participação da cidade naquilo que é a emergência no mundo moderno. “Chaves é um exemplo ancestral e faz parte da história da impressão em Portugal, que permitiu dar um salto cultural relevante, pois a imprensa veio revolucionar totalmente a forma de fazer livros” salientou Francisco Melo, aquando da primeira sessão com os estudantes.

De tarde, já na Biblioteca Municipal, teve lugar um colóquio, com a presença dos três escritores, sobre este livro religioso que fala dos sacramentos da Igreja e de questões relacionadas com a doutrina. Esta foi uma obra que pretendeu essencialmente formar os padres, com paróquias, em determinadas matérias consideradas relevantes nesse tempo.

O professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, José Barbosa Machado, com estudos publicados sobre o Sacramental, adianta a razão para a impressão deste importante incunábulo em Chaves. De acordo com o investigador, a impressão implicava o uso de carateres em metal muito pesados, bem como a própria prensa tipográfica, que dificultavam o seu transporte. A escolha terá recaído em Chaves, por ser uma já importante vila fronteiriça e a impressão ter como mestre tipógrafo um asturiano.

Ao longo dos próximos meses, para poder ser consultada e apreciada por toda a comunidade, a Biblioteca Municipal terá patente uma exposição sobre o Sacramental.