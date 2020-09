Chaves comemora Jornadas Europeias do Património com visitas ao Museu Nadir Afonso

O município de Chaves associou-se uma vez mais às comemorações das Jornadas Europeias do Património, este ano subordinadas ao tema “Património e Educação”, que proporcionou durante todo o dia de hoje, 25 de setembro, visitas guiadas ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) direcionadas à comunidade escolar do concelho.

Esta iniciativa teve como objetivos principais reforçar os sentimentos de identidade cultural, de memória coletiva e de afirmação de um património comum e contou com a participação de mais de meia centena de alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins.

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, coordenadas a nível nacional pela Direção-Geral do Património Cultural, no âmbito da sensibilização dos povos europeus para a importância da salvaguarda do Património.