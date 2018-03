Chaves comemora Dia Mundial da Floresta com plantação de árvores

O Município de Chaves assinala o Dia Mundial da Floresta junto da comunidade educativa do concelho, com um conjunto de atividades que decorrem durante esta semana, de 19 a 23 de março. O objetivo da autarquia é consciencializar os mais novos para o respeito e a importância das florestas e preservação das árvores, uma vez que são essenciais para a vida.

O programa de atividades englobou a reflorestação de uma parte da Quinta do Rebentão, através da plantação de árvores, envolvendo os alunos do 3º e 4º anos dos estabelecimentos de ensino, bem como a distribuição de árvores para plantação no recreio das escolas do meio rural.

Além da oferta de brindes alusivos à temática, nomeadamente bonés, t-shirts e esferográficas amigas do ambiente, a autarquia distribuiu brochuras informativas junto dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo, com informações pertinentes sobre como proteger a floresta e evitar incêndios.

Presente durante a atividade na Quinta do Rebentão, o Vice-presidente da autarquia, Francisco Melo, salientou que a plantação destas 600 árvores (espécie liquidâmbar e carvalhos) dá início ao programa de plantação de árvores que a Câmara vai desenvolver, com o apoio da Iberdrola, numa grande plantação de sobreiros em terrenos disponíveis do Município e alguns baldios que queiram associar-se.

As atividades contaram com a colaboração de várias entidades ligadas à preservação e conservação da floresta, nomeadamente a Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, GNR, PSP e as três corporações de bombeiros do Concelho (Flavienses, Salvação Pública e Vidago).