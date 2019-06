Chaves comemora Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com peça de Teatro

No dia de Camões, a 10 de junho, o Município e o Teatro Experimental Flaviense (TEF) levam a palco a peça de teatro “Camões, a Serra e a Fonte!”,um espetáculo que pretende homenagear o grande poeta Luís Vaz de Camões, fazendo referência aos seus antepassados que terão vivido em Vilar de Nantes. Existem fortes indícios que os seus avós paternos terão residido no concelho, sendo possível que a antiga Aquae Flaviae tenha dado chão aos seus primeiros passos.

A peça constitui-se com poemas de Camões, sob direção artística de Rufino Martins. O texto teatral, encenação e figurinos são da responsabilidade de Rui Pinto, com música ao vivo de Alberto Ferry e sonoplastia de Artur Chaves. O elenco é composto por atores do Atelier “Teatro para todos” e guarda roupa do TEF, Cooperativa Cultural fundada em 1980 que possui o Diploma de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública desde 1996.

Serão exibidas duas sessões, pelas 17h00 e às 21h30, no Cine Teatro Bento Martins, sendo o valor do bilhete (1€) doado na sua totalidade ao Patronato de São José, em Vilar de Nantes.