Chaves celebra Dia Mundial do Turismo com sessão aberta ao empreendedorismo local

Turismo e Desenvolvimento Rural é o tema da edição 2020 para debater caminhos e desafios de futuro com impacto económico regional

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Turismo, o Município de Chaves realiza, no próximo dia 27 de setembro, pelas 15h00, no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), uma sessão aberta, que conta com a participação de empreendedores locais, com enfoque para o papel do turismo na oferta de oportunidades na região flaviense.

São convidados empresários ligados aos setores do turismo e agrícola que irão abordar as suas histórias de sucesso e resiliência, neste território que tem tanto de maravilhoso como de trabalhoso. Amílcar Salgado, Isabel Sarmento, Júlio Costa, Gil Martins e Fernando Moura, partilharão a persistência e determinação como denominador comum a todos os que se propõe investir e fazer do concelho de Chaves, um exemplo de projetos diversificados e bem-sucedidos.

Sob o tema “Turismo e desenvolvimento rural”, a edição de 2020 surge num momento crítico em que o país conta com o turismo como base para a recuperação económica, especialmente nas zonas rurais. Pretende-se com este tema dar destaque ao papel do turismo no fortalecimento das comunidades rurais, na criação de emprego e

oportunidades, sobretudo para mulheres e jovens, na fixação de população, na preservação de habitats e espécies em perigo e na celebração do património e das tradições.

A Sessão decorrerá em estrito cumprimento com as orientações emanadas pela DGS. A entrada é livre até ao limite da lotação exigida por lei, no âmbito da COVID-19.