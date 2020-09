Chaves cancela edição da Feira dos Santos 2020

Face à situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde e em linha com as recentes medidas adotadas pelo Governo de Portugal no sentido de mitigar os efeitos decorrentes da covid-19, a Câmara Municipal do Chaves, a ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega, a Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e a Polícia de Segurança Pública decidiram cancelar a edição de 2020 da Feira dos Santos.

A decisão, assumida por unanimidade, assenta na análise cuidada da evolução nacional, regional e local da COVID-19, que já conduziu, designadamente, ao decreto do estado de contingência nacional e que, neste momento, não permite antever a data em que serão minimizadas as restrições atualmente vigentes em matéria de organização de eventos públicos, suscetíveis de concentrar um número elevado de participantes.

Nesse sentido, as entidades organizadoras consideram que a segurança das populações deve ser a máxima prioridade e entenderam que, pelas razões aduzidas, não se encontram reunidas as condições sanitárias para, de forma responsável, manter a programação da edição da edição de 2020 da Feira dos Santos.