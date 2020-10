Chaves: AUTUMN SINFONIE inicia com o espetáculo “Coisas de Mulheres”

O Auditório do Centro Cultural de Chaves recebe, no próximo dia 17 de outubro, sábado, pelas 21h30, o espetáculo “COISAS DE MULHERES”, da autoria e interpretação da comediante alentejana do momento, Ana Arrebentinha.

Com o frio a espreitar e já em pleno Outono, o Município dá início a um novo ciclo cultural de espetáculos – AUTUMN SINFONIE –, com um variado programa que integra não só música, mas também comédia, dança e teatro, até à entrada da nova estação.

“Coisas de Mulheres” conta as hilariantes histórias, e únicas da condição feminina, na aparente vulgaridade do quotidiano de todas as mulheres. As dietas, os filhos que existem ou não, as roupas, os casamentos, o sexo e muitos mais temas serão abordados de forma crítica e atípica neste monólogo, que promete não deixar nenhuma mulher indiferente e nenhum homem inocente.

O espetáculo é gratuito, mas carece de levantamento de bilhetes, na Biblioteca Municipal, durante o horário de funcionamento da mesma, ou no Centro Cultural de Chaves, a partir das 21h00, do próprio dia.

As características deste evento serão adaptadas, no sentido de se cumprirem integralmente as recomendações da DGS.