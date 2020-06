Chaves: autarquia inicia procedimento de trituração de cepos de árvores abatidas

A Câmara Municipal de Chaves já deu início, no passado dia 16 de junho, aos trabalhos de trituração de cepos de árvores abatidas, em zonas como a Avenida Bracara Augusta, Capela do Calvário, Av. Comendador Brenha Fontoura, num total de 13 zonas a intervencionar, ao longo de duas semanas.

Este procedimento surge em consequência dos abates realizados ao nível da parte aérea das árvores, que por razões estruturais e/ou fitossanitárias, não ofereciam a devida segurança e estabilidade para os cidadãos e equipamentos urbanos.

A intervenção, que decorrerá por diversos espaços e arruamentos da cidade, procura eliminar os cepos dos raizames que se encontram ao nível do subsolo, cuja destruição e retirada devem ser realizadas de modo a prevenir a estabilidade dos pavimentos em que se encontram inseridos.

Recorde-se que fatores como o risco de queda efetiva de ramos, o conflito gerado pelas copas das árvores com estruturas urbanas e das suas raízes com as infraestruturas, a podridão de alguns ramos, têm exigido intervenções diferenciadas por parte da autarquia e dos serviços especializados contratados.