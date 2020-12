Chaves: autarquia distribuiu embalagens para refeições take-away aos restaurantes do concelho

A Câmara Municipal ciente das dificuldades encontradas pelo setor da restauração, perante a atual situação de estado de emergência, iniciou, no passado dia 18 de dezembro, a distribuição de embalagens de take away, numa ação solidária que abrangerá 103 restaurantes do concelho.

Enquadrada nas políticas de apoio social, esta medida abrange os restaurantes aderentes a esta iniciativa, contemplando a doação de cerca de 56 mil e 800 embalagens variadas por parte da Autarquia, distribuídas porta a porta ou levantadas pelos empresários da restauração nas instalações da Câmara Municipal.

Com um investimento superior a 16 mil euros, Paula Chaves, Vereadora da Ação Social, consciente que a restauração “é um dos setores bastante atingidos do nosso concelho, agora mais penalizado pelas restrições impostas a nível nacional, e o respetivo recolher obrigatório, numa altura em que tradicionalmente havia mais procura”, considera que “com a contribuição deste gesto simbólico, pretende contribuir para minorar custos e incentivar os empresários da restauração a reinventarem a sua estratégia de trabalho, através da prática do serviço de take away”.