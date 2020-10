Chaves: autarquia apoia Associação dos Amigos dos Animais em 12.500 euros

O Município de Chaves, no âmbito do fomento de práticas para o bem-estar animal, atribuiu uma comparticipação financeira à Associação dos Amigos dos Animais de Chaves (AAAC), no valor de 12 mil e 500 euros, dando resposta às necessidades evidenciadas no desenvolvimento do seu Plano de Atividades para o ano de 2020.

De referir ainda que em 2018, o Município estabeleceu um protocolo com esta Associação no sentido de colocar em prática o programa de esterilização animal, em que esta assume a captura dos animais a esterilizar, o seu encaminhamento para as respetivas clínicas e os cuidados do pós-operatório. Do protocolo resulta a transferência para a AAAC do valor das cirurgias, vacinação e identificação (vacina e chip), apurado para comparticipação em cada uma das fases.

Neste âmbito, foram já esterilizados 75 animais, em 2018 e 2019, que se encontram ao cuidado da referida associação, incluindo gatas pertencentes a colónias de rua, numa perspetiva de promoção de uma gestão mais responsável, resultando numa comparticipação municipal, avaliada em cerca de seis mil euros no final deste ano.

A autarquia vem assim reconhecer a relevância da cooperação institucional em prol do bem-estar animal que o Município procura seguir, em colaboração e parceria com esta Associação bem como os três centros de atendimento médico veterinários do concelho.

De referir que a AAAC, fundada em setembro de 1998, conta com a colaboração de voluntários e luta diariamente contra o abandono e maltrato aos animais. Tem vindo ainda a realizar um excecional trabalho com as colónias existentes, em que praticamente todas as fêmeas se encontram esterilizadas, única forma viável de controlo da população errante de animais.