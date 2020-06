Chaves: atividades desportivas “Verão 2020” permitem desconfinamento saudável

O Município de Chaves, no âmbito do progressivo desconfinamento decorrente da Pandemia CoVid-19, vai dinamizar atividades desportivas “Verão 2020”, dirigidas à população flaviense, a partir dos 6 anos de idade, com o objetivo de proporcionar ocupação de tempos livres, contribuindo assim para uma melhoria do desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social dos participantes.

De 29 de junho a 4 de setembro serão realizadas sessões quinzenais de atividades no âmbito da Mobilidade Física e Lúdica em desconfinamento, desenvolvidas na Alameda de Trajano, em dois turnos distintos, às segundas, quartas e sextas das 8h30 às 9h30 e das 18h30 às 19h30. Cada participante só poderá inscrever-se num único turno e numa única quinzena.

Nos dias 4 e 18 de julho, 1, 15 e 29 de agosto das 8h30 às 10h30, serão também realizadas “Caminhadas Lúdicas”, na Ciclovia, com início na Piscina Municipal. Esta atividade inclui a realização de um aquecimento de cerca de 10 minutos, e caminhadas de 6 km, que terminam com uma sessão de relaxamento e alongamentos.

As atividades serão monitorizadas por técnicos de desporto e apenas permitem o limite máximo de 20 participantes por quinzena/turno, estando condicionado às orientações da DGS decorrentes da evolução pandémica do COVID-19.

A inscrição é gratuita, e pode ser efetuada a partir de hoje, dia 19 de junho, no site do Município (https://www.chaves.pt/pages/175).

As atividades desportivas decorrerão de acordo com as orientações de saúde pública pela DGS, e não se realizarão em caso de condições climatéricas adversas.