Chaves: atividades culturais e sociais canceladas por um período de 14 dias

Na sequência da publicação do Decreto Nº8/2020, no qual se regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, e após a análise cuidada da evolução da taxa de ataque do COVID-19 no concelho de Chaves na última semana, o Município decidiu cancelar todos os eventos públicos agendados para os próximos 14 dias.

Nesse sentido, ficarão sem efeito todas as atividades programadas de caráter cultural e social, nomeadamente:

11 NOV. | SÃO MARTINHO

12 NOV. | TEATRO “A FARSA DE INÊS PEREIRA” PELO TEATRO DO BOLHÃO

14 NOV. | CONCERTO “DIAS DE TRIO DE JAZZ”

20 NOV. | RECITAL “PIANO A 4 MÃOS” – Pianistas Melissa Fontoura e Jill Lawson

22 NOV. | ESPETÁCULO – ACADEMIA MOZART

As medidas aprovadas estarão em vigor até ao dia 23/11/2020, estando sujeitas a uma reavaliação quinzenal.

Recorde-se que o concelho de Chaves integra a lista dos 121 concelhos do território nacional abrangidos pelas novas medidas restritivas, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, estando para tal em vigor a proibição de circulação, em espaços e vias públicas diariamente entre as 23h00 e as 05h00, bem como aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 05h00, exceto deslocações urgentes e inadiáveis.