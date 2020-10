Chaves associa-se à comemoração do 75º aniversário da ONU

O edifício da Câmara Municipal de Chaves integra os mais de 180 edifícios icónicos e monumentos em toda a Europa que serão iluminados a azul, este sábado, dia 24 de outubro, para assinalar o Dia das Nações Unidas e o 75º aniversário da Organização.

Em Portugal, a iniciativa “Turn Europe UN Blue” conta com a participação de mais de 30 municípios com a iluminação simbólica de edifícios icónicos, monumentos, pontes, câmaras municipais, centros culturais, entre outros, com a cor oficial das Nações Unidas.

O Palácio Nacional da Ajuda e o Arco da Rua Augusta em Lisboa, o Palácio da Bolsa, no Porto, o Castelo dos Mouros, em Sintra, o Castelo de Bragança e o Paço da Cultura, na Guarda, são alguns dos edifícios que se juntam a esta iniciativa que, para além do Governo de Portugal, mereceu também o apoio da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e dos municípios de Lisboa, Porto, Abrantes, Alvaiázere, Angra do Heroísmo, Arouca, Arruda dos Vinhos, Bragança, Cantanhede, Cartaxo , Celorico da Beira, Chaves, Crato, Fafe, Figueira da Foz, Góis, Guarda, Loulé, Marco de Canaveses, Montemor-o-Velho, Nordeste, Penafiel, Pombal, Porto de Mós, Santa Marta de Penaguião, Sintra, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Torres Novas, Vagos, Valongo e Vila Nova de Poiares.

O aniversário da Organização tem lugar num período de pandemia mundial, por isso, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lembra que a missão da ONU é “agora mais crucial do que nunca”, num apelo à união das Nações.

A campanha europeia “Europe Turns UN Blue” é promovida pelo Centro de Informação Regional da ONU para a Europa Ocidental (UNRIC).

A lista integral de edifícios e países que participam nesta iniciativa pode ser consultada em https://unric.org/en/un75-europe-turns-un-blue/#list.