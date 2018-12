O Município de Chaves associou-se à iniciativa mundial “Cidades pela Vida, cidades contra a Pena de Morte”, com um programa de atividades dedicado aos Direitos Humanos, no passado dia 30 de novembro.

Em iniciativas coorganizadas pela Secretaria Geral do Ministério da Justiça, Comarca de Vila Real, Câmara Municipal de Chaves, e com a colaboração da Amnistia Internacional, o programa iniciou com a Conferência “Livres E Iguais – Direito à Vida”.

O Presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, teceu palavras de agradecimento aos organizadores desta importante iniciativa pelo facto de a escolha ter recaído em Chaves, um concelho com forte tradição republicana e humanista.

As atividades do dia incluíram ainda uma visita guiada à exposição “Condemnados à Pena Última, 150 Anos da Abolição da Pena de Morte”, que celebra a abolição da pena de morte em Portugal, e se encontra patente ao público na Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves até ao próximo dia 28 de dezembro.

Já no final da tarde, o Grupo Local de Chaves da Amnistia Internacional iluminou a escultura de bronze “A Árvore da Vida”, do escultor Alberto Carneiro, em torno da qual decorreu uma vigília poética onde membros da Amnistia Internacional e do Grupo Cultural Flaviense “Pontas Soltas” declamaram aos presentes poemas alusivos à celebração da vida e à consagração mundial dos Direitos Humanos.

