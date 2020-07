Chaves assinala o dia do Município com inaugurações e concerto itinerante

O Município prepara-se para comemorar o seu feriado municipal, lembrando uma data importante da sua história, quando a 8 de julho de 1912 a cidade de Chaves foi palco de uma das mais importantes batalhas pela consolidação da República e derrota definitiva da Monarquia.

Este ano, o programa municipal será restrito, tendo em conta a situação epidemiológica vivida no momento. O Dia da Cidade e do Município vai assim ser assinalado, de forma simbólica, com a realização da cerimónia do hastear da bandeira nacional, na Praça de Camões, seguida de uma romagem ao cemitério para homenagear os combatentes.

Neste dia serão inauguradas as obras de requalificação do Largo Terreiro de Cavalaria (Jardim do Bacalhau) e da Margem direita do rio Tâmega, incluindo o Parque Infantil. No Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, ao final da tarde, será inaugurada a exposição monográfica “Paula Rego. O grito da Imaginação”.

De referir que durante todo o dia, as ruas do centro histórico da cidade vão ser palco de um concerto itinerante com atuações de duas bandas filarmónicas, a realizar num autocarro aberto.