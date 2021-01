Chaves: arrancaram as obras de reabilitação do Museu da Região Flaviense, Castelo, Baluarte e envolvente

Já se encontra em execução a obra de reabilitação do Museu da Região Flaviense, Castelo, Baluarte e envolvente, num investimento orçado em cerca de 440 mil euros e com um prazo de execução até final de 2021.

No Museu da Região Flaviense, a intervenção contempla a substituição do revestimento da cobertura, bem como a aplicação de isolamento para melhor desempenho térmico do edifício.

Relativamente ao conjunto arquitetónico Torre/Baluarte, prevê-se a criação de novas coberturas e limpeza geral dos panos exteriores, com intervenções pontuais de restauro interior, nomeadamente na escada interior e de acesso à cobertura, da cobertura com colocação de cobre em substituição da telha, colocação de vãos exteriores, remodelação do passadiço exterior ao nível do segundo piso, colocação de nova cobertura e de piso no espaço entre a torre e a muralha, assim como limpeza exterior da pedra.

No que diz respeito aos arranjos exteriores, estão contemplados acertos de cotas e remodelação de pavimentos que visam essencialmente a melhoria das acessibilidades, através da criação de percursos alternativos passíveis de serem utilizados por pessoas com mobilidade condicionada, contribuindo para a articulação entre o Museu, a Torre e Baluarte.

Esta obra faz parte integrante do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Chaves, beneficiando de um investimento cofinanciado a 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020).