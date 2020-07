Chaves arranca com Orçamento Participativo 2020

A Câmara de Chaves inicia mais um ciclo do Orçamento Participativo (OP), um processo democrático de participação que visa promover o envolvimento dos cidadãos.

O município disponibiliza 30 mil euros para os cidadãos poderem aplicar este valor num projeto que valorize o concelho. Os flavienses são convidados a apresentar propostas e a votar nos projetos que pretendem ver concretizados, exercendo assim uma cidadania participada.

Na fase de apresentação de propostas, a decorrer até ao dia 14 de setembro, a população do concelho poderá apresentar propostas no âmbito da componente “Promoção e Dinamização – Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo”.

Os cidadãos interessados em participar no OP podem apresentar as suas propostas por via eletrónica, através do envio de formulário para o correio eletrónico op@chaves.pt ou por carta dirigida à equipa coordenadora do OP Chaves.

Esta é a 6.ª edição do OP, na qual podem participar todos os cidadãos recenseados no concelho de Chaves, com idade igual ou superior a 18 anos. Para mais informações, os interessados poderão aceder ao portal do OP Chaves, em http://op.chaves.pt

Participe! Um concelho melhor depende do contributo de todos.

Calendário do OP 2020

De 13 de julho a 14 de setembro – Apresentação de Propostas

De 19 de outubro a 19 de novembro – Votação das Propostas

Até 31 de dezembro – Divulgação dos Resultados