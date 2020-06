O Concelho de Chaves afirma-se como destino “Clean & Safe”, com o setor turístico a contribuir para a segurança e a conferir bem-estar na receção e acolhimento aos turistas.

São já 16 os empreendimentos turísticos, 2 unidades de alojamento local, 4 empresas de animação turística e 4 agências de viagens que ostentam o selo “Clean & Safe”.

O setor privado encontra-se empenhado em demonstrar que já se está preparado para receber os visitantes, neste destino que tem para tanto para oferecer em natureza e aventura, saúde e bem-estar, património, aldeias e tradições, estradas de paisagem e gastronomia.

Visite Chaves e celebre a vida em segurança.

Posto de Turismo de Chaves com o selo “Clean & Safe”

No âmbito do Plano de Desconfinamento do Município o Posto de Turismo de Chaves encontra-se aberto ao público, certificado com o selo “Clean & Safe” do Turismo Porto e Norte de Portugal.

Este selo reconhece que o Posto de Turismo de Chaves cumpre as recomendações da Direção-Geral de Saúde, encontrando-se em conformidade para receber todos os turistas em segurança.

Neste âmbito foram executadas operações de limpeza e desinfeção dos espaços e instaladas estruturas em acrílico nos balcões de atendimento.