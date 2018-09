A cidade de Chaves recebe, no próximo dia 16 de setembro, a 14ª edição da Maratona BTT Rota do Presunto, considerada como um dos mais importantes eventos desportivos da região.

A Rota do Presunto afirma-se como um projeto desportivo de continuidade, que visa a promoção, dinamização e valorização do território. Com três percursos distintos, esta prova pode ser feita em 25, 50 ou 75 Km e é aberta à participação de todos os amantes da modalidade.

A beleza da região e as características únicas dos percursos são atrativos para mais uma edição desta Maratona de BTT, que integra também a degustação de produtos gastronómicos de excelência, nomeadamente o Pastel e o Presunto de Chaves.

A XIV Maratona BTT Rota do Presunto, é uma organização conjunta do BTT Clube de Chaves e da Câmara Municipal de Chaves, com o apoio do Agrupamento de Cooperação Territorial Eurocidade Chaves-Verín (AECT).