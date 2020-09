Chaves: ação de sensibilização sobre tráfico humano encerra exposição temática

A Saúde em Português, em parceria com o município de Chaves, realizou ontem, dia 31 de agosto, na Sala Multiusos do Centro Cultural, uma ação de sensibilização sob a temática Tráfico de Seres Humanos. Atividade levada a efeito no encerramento da Exposição “Mercadoria Humana”, patente ao público durante o mês de agosto, que contou com a presença da vereadora do município, Paula Chaves.

Esta ação, destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade, integra um conjunto de intervenções levadas a efeito junto de população em situação de desemprego, sem abrigo, beneficiários de prestações sociais, trabalhadores precários, entre outros, face à suscetibilidade e exposição das mesmas a eventuais situações de risco e aliciamento fácil.

O projeto tem como principal missão prevenir, sensibilizar e informar grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis, em particular para a exploração laboral, bem como responsabilizar e alertar para os deveres cívicos, enquanto crime público.

Recorde-se que o tráfico de seres humanos é um crime contra a liberdade pessoal, que envolve o recrutamento de pessoas, através de violência, engano ou abuso de situações de vulnerabilidade e a sua movimentação entre fronteiras internacionais ou dentro de um país. Portugal é um país de origem, destino e trânsito de tráfico humanos, sendo este um flagelo real que afeta, por ano, milhões de pessoas em todo o mundo. Trata-se da terceira atividade mais rentável a nível mundial.

Projeto financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.