Chaves: 37 mil euros para ajudar estudantes do Ensino Superior

Já se encontra em pagamento a edição de 2020/2021 do programa municipal de comparticipação de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, um projeto direcionado para estudantes com menores recursos económicos e bom aproveitamento escolar, residentes no concelho de Chaves, que tem como objetivo a minimização do esforço das famílias na área da educação.

No presente ano letivo foram consideradas elegíveis as candidaturas de 25 bolsas para alunos que estudam fora do concelho, e 6 bolsas para alunos que estudam no concelho, numa comparticipação global de cerca de 37 mil euros. Os apoios financeiros prestados pela autarquia vão até aos 200 euros mensais por aluno.

O Município de Chaves tem vindo a apoiar o prosseguimento de estudos superiores com o objetivo de colaborar na formação de quadros técnicos superiores locais, contribuindo desta forma para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural da região.