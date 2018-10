Com uma forte presença da academia, decorreu no dia 22 de outubro, na Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a cerimónia de abertura do ano letivo 2018/2019. O reitor, António Fontainhas Fernandes, abriu a sessão com palavras muito motivadoras para com os estudantes que escolheram a UTAD para a sua formação. “Tudo faremos para que os vossos sonhos se cumpram”, afirmou.

Reassumindo o propósito da instituição em manter como foco a qualidade da educação e a qualidade de vida dos estudantes, considerando-os como “o epicentro da Universidade”, o reitor enumerou todo um conjunto de fatores que asseguram a melhor qualidade a quem escolhe esta Universidade, desde as condições ambientais do campus que tornam a UTAD numa eco universidade, à qualidade do ensino, da investigação e das infraestruturas para atividades extracurriculares.

Na mesma sintonia, usou da palavra o presidente da Associação Académica, António Vasconcelos que, dirigindo-se aos novos estudantes, afirmou: “Sois a mais bonita página que se abre na UTAD” e mais adiante “a UTAD agora também é vossa e certamente nunca deixará de ser”.

A habitual oração de sapiência foi proferida por António Cunha, antigo reitor da Universidade do Minho e, atualmente, diretor do Centro de Excelência e Inovação e Presidente do Laboratório Colaborativo em Transformação Digital. Tendo por tema “O futuro… aqui tão perto”, a sua intervenção antecipou uma visão do futuro, cada vez mais apoiada na ciência e no conhecimento, onde a revolução digital, a robotização e a conectividade atingirão níveis de presença determinantes no nosso quotidiano, alterando os nossos padrões de vida e de trabalho.

A cerimónia contemplou também a atribuição dos prémios de mérito académico “Critical Software” aos melhores estudantes de engenharia informática e de engenharia eletrotécnica e de computadores (respetivamente, Marta Raquel Fernandes e João Carlos Valente), e encerrou com a intervenção do presidente do Conselho do Geral, Silva Peneda.

