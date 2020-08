Centros de dia podem reabrir este sábado

Os centros de dia que funcionam autonomamente podem reabrir a partir de amanhã, dia 15 de agosto, mas este processo ocorrerá de forma faseada e condicionada a uma avaliação prévia da Segurança Social e entidade de saúde local sempre que funcionem juntamente com outras respostas sociais.

Para tal, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social realizou um guião orientador para a abertura de acordo com as restrições necessárias devido à Covid-19.

Algumas dessas regras passam pelo uso de máscara pelos utentes, a organização por forma a manter o distanciamento social, e o uso de uma roupa exclusiva nas instalações por parte dos trabalhadores.