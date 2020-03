Centros de Convívio e Semana Camiliana suspensos em Ribeira de Pena

Considerando a situação nacional e internacional decorrente do COVID-19, e no seguimento das recomendações do Agrupamento de Centro de Saúde do Alto Tâmega e Barroso, a Câmara Municipal de Ribeira de Pena, visando acautelar a saúde pública, irá suspender algumas atividades e serviços.

Assim, será suspenso o funcionamento de todos os Centros de Convívio, assim como as atividades previstas no âmbito da Semana Camiliana, o funcionamento do Auditório Municipal e do Ginásio Municipal de Cerva. Além disso, ficam canceladas as atividades realizadas nos Pavilhões desportivos, em Ribeira de Pena e em Cerva, assim como as feiras nas mesmas localidades.

As medidas, que entraram em vigor no dia 11 de março, são de carácter temporário e estarão em vigor até que sejam emitidas novas orientações.