Centros comerciais só podem atender quatro clientes por cada 100 metros quadrados

A partir de amanhã, segunda-feira, os espaços comerciais, como shoppings, só poderão ter no seu interior até quatro clientes por cada 100 metros quadrados. Nos restaurantes, por sua vez, atendimento é reduzido em um terço da capacidade.

Segundo a portaria publicada este domingo, em Diário da República, “a afetação dos espaços acessíveis ao público dos estabelecimentos de comércio a retalho, das grandes superfícies comerciais e dos conjuntos comerciais deve observar regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro quadrado de área”.

Assim, os espaços comerciais só poderão receber no máximo quatro clientes por cada 100 metros quadrados a partir desta segunda-feira, 16 de março, medida que visa travar a propagação do coronavírus no país.

Os limites previstos não incluem os funcionários dos espaços em causa e não se aplicam aos hipermercados e supermercados.

Quando aos restaurantes ou bares, o atendimento de clientes deve ser limitado em um terço da sua capacidade. Esta restrição também se aplica às zonas de esplanadas dos restaurantes.

De referir que o Nosso Shopping, em Vila Real, comunicou um conjunto de medidas “extraordinárias” para conter a propagação do vírus.