Centro Hospitalar quer dar a conhecer profissionais de saúde

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) está a desenvolver uma série de vídeos em que os protagonistas são os profissionais dos serviços assistenciais deste centro hospitalar.

“CHTMAD ao minuto” é o nome do projeto que pretende, de uma forma simples e leve, dar a conhecer à população um pouco do coração do CHTMAD.

Durante um minuto, pretende-se informar as pessoas sobre a dinâmica, a organização e as equipas que, todos os dias, estão diponíveis para solucionar os problemas de saúde a quem os procura.

Esteja atento, em breve, no “CHTMAD ao minuto” serviço de cirurgia geral.