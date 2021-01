Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro recebe 90 médicos internos

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) recebeu, para as três unidades hospitalares, no dia 4 de janeiro, 90 médicos internos, 60 do ano comum e 30 de formação específica.

Durante três dias, e de forma faseada, os jovens médicos formalizaram o seu processo de inscrição junto do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do CHTMAD, onde foi entregue um guia com informações úteis a cada médico interno.

Este ano, devido aos constrangimentos da pandemia, a receção e acolhimento foram realizadas através de um Webinar, facilitando, desta forma, a integração e proporcionando a oportunidade de esclarecer e obter mais informações sobre a instituição e o internato. “O Conselho de Administração congratula-se pela chegada destes jovens médicos, endereçando as maiores felicidades e sucessos para esta nova etapa das suas vidas profissionais”, declarou o CHTMAD nas redes sociais.