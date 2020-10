Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro cria Comissão para a Humanização

Porque “Humanizar é preciso”, porque um cuidar mais cuidado faz toda a diferença na vida de quem adoece e porque nos eleva, enquanto profissionais e enquanto pessoas, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD) constitui uma Comissão que iniciou agora o seu trabalho. Para esta Comissão foram convidados profissionais das 3 Unidades Hospitalares, mas também a comunidade, um utente e associações de utentes que, todos os dias, colaboram connosco.

Sendo a humanização uma preocupação do CHTMAD, que se encontra plasmada no seu regulamento interno desde 2017 com a criação do serviço de humanização, foi assumido, em 4 de setembro de 2019, o “compromisso” de implementar um projeto dedicado à humanização hospitalar para melhorar a experiência dos utentes, cuidadores e profissionais de saúde, garantindo o respeito pelos valores humanos universais. Este compromisso pretende ser um movimento para alavancar a mudança na qualidade da prestação de cuidados.

O CHTMAD quer cuidar, colocando o utente no centro do sistema organizacional, mas centralizando a ação nas pessoas, construindo uma filosofia alicerçada numa cultura de humanização.

O Conselho de Administração acredita neste projeto, confia no seu êxito, porque acredita que os “indivíduos quando mobilizados são capazes de transformar realidades”.