Centro Hospitalar considerado o segundo melhor no sistema de avaliação em saúde

No âmbito do projeto do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) foram avaliadas 158 instituições de saúde e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) foi a segunda organização a obter melhores resultados.

Nesta avaliação (correspondente a episódios de doentes com alta entre 1 de julho de 2017 e 30 de junho de 2018), o CHTMAD obteve nota máxima em 6 das 13 áreas em que foi avaliado.

Foi distinguido com excelência clínica (nível de qualidade III) nas áreas de: cirurgia de ambulatório das Unidades Hospitalares de Lamego e Chaves e na Unidade Hospitalar de Vila Real com neurologia – acidente vascular cerebral; obstetrícia – partos e cuidados pré-natais; ortopedia – artroplastias da anca e joelho; pediatria – cuidados neonatais e pneumonia. Nas restantes áreas foi atribuída, maioritariamente, a qualificação intermédia de nível II.

O SINAS é um projeto da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), desenhado para instituições prestadoras de cuidados de saúde, que avalia a qualidade global. Semestralmente, são recolhidos dados junto das instituições em várias áreas de especialidade, que são compilados e analisados por um grupo de peritos que atribui uma avaliação.