Centro Escolar Mondim Oeste disponível para acolher filhos de trabalhadores de serviços essenciais

O Município de Mondim de Basto e o Agrupamento de Escolas do concelho disponibilizaram, para este período de confinamento geral, o Centro Escolar Mondim Oeste com o objetivo de garantir o acolhimento dos filhos dos trabalhadores dos serviços essenciais, nomeadamente, profissionais de saúde, serviços, forças de segurança, bombeiros e IPSS.

As famílias interessadas em usufruir deste serviço deverão inscrever-se junto do Agrupamento de Escolas ou da Câmara Municipal.

Apesar da suspensão das atividades letivas dos estabelecimentos de ensino público a Câmara Municipal adotou as medidas sociais necessárias para a manutenção de apoios alimentares aos alunos beneficiários da ação social escolar do concelho, designadamente com a entrega semanal de cabazes com diversos géneros alimentares às respetivas famílias.

Trata-se de uma medida social que se revela essencial para muitas famílias que continuam na linha da frente de apoio e combate à pandemia, mas também para muitas crianças e jovens que veem assim garantida uma resposta alimentar adequada.

O Município de Mondim de Basto continua empenhado em garantir respostas adequadas às necessidades da população, de forma a minimizar os transtornos e os efeitos negativos da COVID-19, na vida das famílias Mondinenses.