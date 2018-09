O campo de jogos do Centro escolar, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, à semelhança do que tem vindo a acontecer com todos os polidesportivos das freguesias do concelho, foi alvo de uma intervenção que o dotou de melhores condições para a prática desportiva, através da colocação de relvado sintético. A obra totalmente financiada pela Câmara Municipal de Mesão Frio, orçada em cerca de 8 mil euros, incluiu também, a colocação de novas balizas e a instalação de condutas de água.

O presidente da autarquia, Alberto Pereira, a diretora do agrupamento de escolas, Aldina Pereira e a Vereadora da educação, Cristina Major, acompanhados de quatro alunos do centro escolar, deram o pontapé de saída para a inauguração do novo equipamento desportivo, que aconteceu durante a manhã do dia 14 de setembro. Pais, encarregados de educação, professores, auxiliares e alunos presenciaram o momento.

O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio assumiu o compromisso de que, se a transferência para os municípios de competências na Educação vier a concretizar-se como está previsto, a escola sede do agrupamento irá ser a próxima a beneficiar de um arrelvamento sintético no seu campo de futebol.

Depois da inauguração e de uma manhã plena de emoções, de apresentações e das novidades que o primeiro dia do novo ano letivo trouxe consigo, as crianças do centro escolar jogaram entusiasticamente uma partida de futebol no novo campo. O presidente da autarquia mostrou-se muito satisfeito, ao prosseguir numa política vocacionada para as pessoas, que contribui para o desenvolvimento do desporto, da educação, da saúde e do bem estar dos mesão-frienses.