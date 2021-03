Centro Escolar de Mesão Frio assinalou Dia da Árvore

Apesar da efeméride ter coincidido com o domingo passado, a Câmara Municipal, em colaboração com o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, não quis deixar de comemorar, junto das crianças do Centro Escolar de Mesão Frio, o Dia Mundial da Árvore, hoje, na data em que se assinala o Dia Mundial da Água. Duas efemérides pertinentes, que têm em comum sensibilizarem a população para a preservação dos dois dos bens mais valiosos que a natureza oferece: o oxigénio e a água.

Através do Gabinete Técnico Florestal da autarquia, foram facultadas três árvores de flor, plantadas pelas crianças do Ensino Pré-escolar, designadamente, Japoneiras, também conhecidas por Camélias. Os alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico plantaram sete árvores de fruto: duas pereiras, uma laranjeira, uma cerdeira, uma oliveira, uma macieira e uma ameixoeira. Acompanhadas por Técnicos da autarquia, as crianças foram conscientizadas para a preservação da floresta, vital para a sobrevivência de todos os seres vivos.

No segundo dia do equinócio da Primavera, o jardim envolvente ao Centro Escolar vê, agora, florescer novas espécies de árvores, que se juntam a tantas outras, como Cedros e Carvalhos plantados em anos transatos naquele local.

Desde muito pequenas que as crianças criam hábitos. Ao fazer reciclagem de uma tonelada de papel e cartão, estará a impedir o abate de 20 árvores. Coopere nesta missão que é de todos nós, incutindo-lhes responsabilidades ecológicas e ambientais, pois a criança de hoje será o adulto de amanhã.