Centro Escolar das Alagoas será a Escola de Acolhimento para o Peso da Régua

O Centro Escolar das Alagoas será a Escola de Acolhimento em Peso da Régua, destinada aos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhadores de serviços essenciais, como Saúde, Bombeiros e Forças de Segurança. Os interessados em beneficiar desta medida de apoio deverão informar o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, impreterivelmente, até ao final do dia de hoje – 22 de janeiro, através do contato telefónico 254 320 720. A Escola de Acolhimento entrará em funcionamento segunda-feira, 25 de janeiro.

Desta forma, a Câmara Municipal do Peso da Régua e o Agrupamento de Escolas pretendem amenizar junto das crianças e dos jovens o impacto da pandemia e, por conseguinte, da suspensão das aulas pelo período de quinze dias, bem como garantir o maior apoio possível às famílias que se encontram em situações mais vulneráveis. “Numa altura em que a luta pela preservação da saúde se renova diariamente, a Escola mantém, desta forma, um papel ativo na estruturação da vida dos alunos e das suas famílias”.

“Esperamos que o regresso à Escola se concretize dentro do prazo previsto e que a normalidade volte à vida de todos nós, no mais curto espaço de tempo possível, por forma a que as crianças e os jovens possam crescer na aprendizagem, felizes e em liberdade”, informou a autarquia.