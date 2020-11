Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real com nova diretora

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nomeou um novo responsável pelo Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real.

Enquanto o processo do concurso da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública não estiver concluído, Carla Alves foi nomeada para as funções de diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real, em regime de substituição.

A técnica superior deste centro distrital é natural do concelho de Montalegre e iniciará funções a 2 de novembro.

De referir que desde outubro do ano passado que o Centro Distrital de Vila Real da Segurança Social está sem diretor, após a saída do anterior responsável, José Rebelo. A 23 de janeiro de 2020 foi aberto um concurso público que encerrou a 5 de fevereiro, mas que não foi preenchido.