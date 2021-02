Centro de Vacinação Contra a Covid-19 instalado no Pavilhão Multiusos em Valpaços

Teve início, na manhã do passado dia 23 de fevereiro, a vacinação contra a Covid-19, no Centro de Vacinação de Valpaços. Dotado de condições adequadas a garantir o distanciamento físico, o pavilhão multiusos de Valpaços foi disponibilizado ao Centro de Saúde de Valpaços para instalação do Centro de Vacinação Contra a Covid-19.

O Município de Valpaços procedeu à montagem das estruturas de apoio ao funcionamento e disponibilizou recursos humanos para organização do circuito dos utentes e para a limpeza e desinfeção do mobiliário e espaço.

As Juntas de Freguesia estão a assegurar o contato das pessoas cujas chamadas telefónicas não é possível estabelecer e a Câmara Municipal a garantir o transporte dos munícipes que não dispõem de meios próprios para o fazer, desde as suas aldeias até ao Centro de Vacinação.