Centro de Vacinação contra a Covid-19 criado em Alijó

O Município de Alijó instalou um Centro de Vacinação contra a Covid-19 na sede do Concelho, que vai permitir garantir um serviço de proximidade e uma resposta adequada às necessidades dos munícipes. O novo Centro está instalado no Pavilhão Municipal de Alijó, onde o processo de vacinação terá início na próxima quarta-feira, 24 de fevereiro.

“Entendemos que a vacinação deveria ser feita no nosso Concelho, de modo a evitar que os nossos munícipes tivessem de fazer viagens longas até ao centro de vacinação distrital. Os grupos prioritários que estão agora a receber a vacina requerem cuidados especiais e, por isso, queremos promover e assegurar o seu bem-estar”, sublinha o Presidente da Câmara Municipal, José Rodrigues Paredes.

Além do espaço, o Município disponibilizou estruturas de apoio, equipamentos informáticos e recursos humanos para garantir uma resposta adequada às necessidades. A Câmara Municipal continua a assegurar o transporte dos munícipes que o solicitarem, a partir das suas aldeias até à sede do Concelho.

A infraestrutura possui uma área de receção, postos de vacinação, salas de espera e de observação, onde os utentes irão aguardar 30 minutos após a administração da vacina, para vigilância e recobro.

O contacto com os utentes e agendamento da vacinação é da responsabilidade da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão e Douro Norte, devendo os utentes aguardar o contato destas autoridades.

A partir desta semana, todos os utentes do Concelho serão vacinados em Alijó, mesmo que a convocatória para a vacinação por mensagem ainda indique Vila Real.

O Município de Alijó continua empenhado e a acompanhar de perto todo o processo, em estreita colaboração com o ACES Marão e Douro Norte.