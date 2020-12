Centro de vacinação Covid-19 ficará instalado no Regia Douro Park

No passado dia 8 de dezembro o Município de Vila Real informou o Ministério da Saúde da existência de 3 salas no Regia Douro Park, com cerca de 200 m2, totalmente disponíveis e adequadas para a instalação de um centro de vacinação COVID-19. Para além das salas, o Município disponibilizou ainda arcas congeladoras com capacidade de gerarem temperaturas inferiores a 80 graus negativos e a sua Unidade Móvel de Saúde.

Esta iniciativa destinou-se a facilitar o início da campanha de vacinação, para além de permitir que as unidades de saúde existentes consigam manter a sua capacidade de resposta a todas as questões não relacionadas com COVID-19. Nessa altura o Presidente do Município, Rui Santos, afirmou que a disponibilidade manifestada não se destinava apenas ao concelho, mas sim a toda a região, se assim fosse entendido pelas autoridades de saúde.

O Município de Vila Real foi agora informado de que os meios disponibilizados irão de facto ser utilizados pelo ACES Douro I – Marão e Douro Norte, como centro de vacinação para a área abrangida por este Agrupamento de Centros de Saúde. O início da campanha de vacinação COVID-19 está previsto para o próximo dia 27 de dezembro, e até lá será operacionalizada a instalação de todos os equipamentos necessários.

Mais uma vez a autarquia está, tal como desde o primeiro segundo, na linha da frente do combate à pandemia, em prol da saúde e segurança dos cidadãos.