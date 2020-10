Centro de Testes Covid-19 no Hospital Trofa Saúde em Vila Real

O Grupo Trofa Saúde ciente do impacto que a atual pandemia está a ter na sociedade, criou no Trofa Saúde Vila Real um Centro de Testes COVID-19, que funciona por marcação e que permite a realização de testes Covid-19 de forma muito prática, cómoda e segura para todos os que pretenderem realizar o teste.

O Centro de testes COVID-19 funciona nos seguintes moldes: são realizados no Centro de Testes COVID-19 do Trofa Saúde Vila Real, através de Zaragatoa Nasofaríngea; Destina-se a todos os clientes, nomeadamente os utentes referenciados pelo SNS (P1), beneficiários de seguros e subsistemas de saúde e clientes particulares; é necessária pré-marcação através do telefone 252 090 600.

OS resultados são obtidos até ao máximo de 48 horas (dois dias úteis).