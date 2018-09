O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, recebeu esta quarta-feira, dia 26 de setembro, nos Paços do Concelho, a Dr.ª Francisca Caetano, a mais recente médica do Centro de Saúde de Boticas.

Desta forma, desde o início do mês de setembro, a unidade de saúde local já foi reforçada com mais duas profissionais da área, facto deixa Fernando Queiroga “extremamente satisfeito e feliz”.

“O Centro de Saúde está, neste momento, bem servido no que diz respeito ao número de clínicos em funções. Com a vinda de mais esta médica conseguimos satisfazer as necessidades da nossa população e colmatar as falhas que existiam ao nível de cuidados de saúde”, realçou o autarca.

Fernando Queiroga aproveitou o momento para dar as boas-vindas à nova clínica e desejar o maior sucesso no desempenho das suas funções em Boticas.