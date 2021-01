Centro de rastreio de Lamego já efetuou mais de 15 mil testes

O centro de rastreio à COVID-19 de Lamego superou esta semana a marca de 15 mil testes de despiste realizados a utentes da região do Douro Sul. Desde a sua entrada em funcionamento, em abril de 2020, o rastreio é efetuado a cidadãos suspeitos de infeção e previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde ou com prescrição médica.

O centro de rastreios de Lamego foi instalado pela Câmara Municipal de Lamego no Centro Multiusos, em articulação com a Administração Regional de Saúde do Norte e o Laboratório Germano de Sousa. A unidade funciona por marcação prévia através dos nºs 254 609 699 e 933 100 760 e do email covid19.lamego@germanodesousa.com, de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 13h e as 14h30 e as 17 horas.

A colheita de amostras para rastreio da doença tem como objetivo testar utentes, complementando os serviços hospitalares existentes, em condições de conforto e segurança.

O Município de Lamego informou que, nas últimas 24 horas, foram confirmados 30 novos casos de Covid-19 no concelho. Assim, registaram-se até ao momento em Lamego 1429 casos positivos, existindo agora 316 casos ativos, 33 óbitos a lamentar e 1080 pessoas recuperadas.