A Cáritas Diocesana de Vila Real, através do projeto CLDS-3G, realizou, na passada sexta-feira, dia 27 de julho, durante todo o dia, a atividade “CLDS 3G anima o teu Verão”, no âmbito do Eixo 2 “Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil”, ação nº 11 “Cidadania Júnior”.

Neste sentido, 7 crianças, filhos das famílias acompanhadas no projeto, visitaram o Centro de Ciência em Vila Real e desfrutaram de um dia repleto de atividades pedagógicas.

No período da manhã, as jovens acolheram com entusiasmo a iniciativa “Biodiversidade em ação”. Foram desafiados a partir à descoberta da biodiversidade na zona envolvente do Parque Corgo. Aprenderam a identificar algumas espécies, com recurso a material especializado e a relacioná-las com o ecossistema. Os técnicos, a cada paragem, exemplificavam o ciclo de vida de cada espécie despertando curiosidade nos jovens e sensibilizando-os para um comportamento cívico de preservação do ambiente, que é de todos.

No período da tarde, com a ajuda das monitoras, confecionaram bolachas, posteriormente cozidas num forno a energia solar. Enquanto esperavam, os jovens visitaram a exposição permanente do Centro de Ciência e a exposição “Insetos em Ordem” na Agência de Ecologia. Assistiram, por um lado, a vários documentários sobre o património natural da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Por outro lado, foi-lhes proposto um desafio lúdico-pedagógico no sentido de identificarem as 14 ordens de insectos existentes. O dia terminou em pleno Centro de Ciência a degustar as bolachas confecionadas.

Um agradecimento sincero aos técnicos envolvidos, pela paciência e disponibilidade no acompanhamento dos nossos jovens.