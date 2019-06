Centro Cultural de Chaves será palco de jovens talentos

O Auditório do Centro Cultural de Chaves acolhe, dia 28 de junho, a partir das 20h30, a primeira edição do Festival de Talentos e Stand up Comedy, dois espetáculos que reúnem performances de música, dança e humor, dedicados aos mais jovens, com entrada gratuita.

Dois espetáculos organizados para alunos do 3.º ciclo e ensino secundário regular e profissional, que prometem muita diversão e animação a toda a população. O evento terá um formato de programa televisivo e visa descobrir novos talentos, abrindo espaço para valores musicais, divulgando arte, entretenimento e cultura, de forma a implementar a criação artística, tecnológica e científica dos alunos.

O Stand Up Comedy promete ser um espetáculo de humor e comédia, apresentado de forma individual.

Projeto dinamizado pelas Equipas do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.