Centenas de Seniores de Murça participam em viagem anual

O Município de Murça promoveu no passado sábado, 22 de junho, o “Passeio Sénior 2019”, uma viagem à Nossa Senhora da Lapa, em Sernancelhe. Esta atividade destinou-se a pessoas com mais de 60 anos, mas também às pessoas portadoras de deficiência do Concelho.

O passeio iniciou-se com a celebração da Eucaristia no Santuário na Nossa Senhora da Lapa. O dia continuou com um almoço convívio, com muita diversão e com animação musical na zona verde do santuário. A boa disposição e alegria marcavam o rosto de todos. Já de regresso a Murça, houve ainda tempo para a partilha de um lanche na foz do rio Sabor.

É uma viagem no início do verão, que a Câmara Municipal de Murça promove e que pretende ser inclusivo. Contou com a colaboração das Juntas de Freguesia e dos Bombeiros Voluntários de Murça.

Esta iniciativa foi realizada com a principal finalidade de estimular a vida ativa e a confraternização entre as pessoas que compõem esta faixa etária e os portadores de deficiência. Esta iniciativa faz parte de um conjunto de ações destinadas a este público alvo, que a câmara de murça leva a cabo ao longo do ano.